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«Провёл идеальный матч». Алькарас — о победе над Мартинесом-Портеро

«Провёл идеальный матч». Алькарас — о победе над Мартинесом-Портеро
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он одолел соотечественника 44-ю ракетку мира Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:2, 6:1.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Педро Мартинес-Портеро
44
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

«Сегодня я сыграл очень хорошо, на высоком уровне. Думаю, делал всё правильно. Перед матчем я был сосредоточен на себе. Во время встречи старался играть агрессивно, иногда, наоборот, пассивно, в каждом розыгрыше заставлял его выкладываться по полной. Мне кажется, я провёл идеальный матч, почти идеальный. Рад, что ежедневно прибавляю. Надеюсь, что в полуфинале сыграю ещё лучше», — сказал Алькарас в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

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