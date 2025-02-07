«Провёл идеальный матч». Алькарас — о победе над Мартинесом-Портеро

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он одолел соотечественника 44-ю ракетку мира Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:2, 6:1.
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«Сегодня я сыграл очень хорошо, на высоком уровне. Думаю, делал всё правильно. Перед матчем я был сосредоточен на себе. Во время встречи старался играть агрессивно, иногда, наоборот, пассивно, в каждом розыгрыше заставлял его выкладываться по полной. Мне кажется, я провёл идеальный матч, почти идеальный. Рад, что ежедневно прибавляю. Надеюсь, что в полуфинале сыграю ещё лучше», — сказал Алькарас в интервью на корте.
За выход в финал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).
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