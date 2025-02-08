Рублёв — Хуркач: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала турнира в Роттердаме
Поделиться
В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем из Польши, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP. Рублёв выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач.
Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:15 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
21
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Хуркач и Рублёв провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу польского теннисиста.
Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
00:12
- 7 февраля 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:07
-
22:59
-
22:30
-
22:19
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:30
-
20:46
-
20:15
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:38
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:27