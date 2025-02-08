Рублёв — Хуркач: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала турнира в Роттердаме

В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем из Польши, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP. Рублёв выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач.

Хуркач и Рублёв провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу польского теннисиста.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.