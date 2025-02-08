Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Хуркач: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала турнира в Роттердаме

Рублёв — Хуркач: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала турнира в Роттердаме
Комментарии

В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем из Польши, занимающим 57-ю строчку в рейтинге ATP. Рублёв выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:15 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		0
6 5 		1
         
Хуберт Хуркач
21
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Хуркач и Рублёв провели между собой пять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 3-2 в пользу польского теннисиста.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
«Нужно несколько побед». Даниил Медведев попал в ужасную яму — что же делать нашему парню?
«Нужно несколько побед». Даниил Медведев попал в ужасную яму — что же делать нашему парню?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android