Беллуччи — о матче с Циципасом: не получал такого удовольствия от игры, как с Медведевым

Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи высказался о победе над 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2.
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«Честно говоря, в начале я не получал такого удовольствия от игры, как с Медведевым. Поэтому мне нужно было как-то изменить ситуацию. Мы с тренером проделали большую работу, в том числе во время встреч. Он хотел, чтобы я чувствовал себя посвободнее. Думаю, это получилось.
Знаю, что играю с потрясающими соперниками. Для меня каждый день – серьёзное испытание, потому что я ещё не на том уровне. Можно сыграть два-три неплохих матча, но дальше следует сохранять импульс. Я очень жду любого нового этапа», — приводит слова Беллуччи пресс-служба ATP.
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