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Беллуччи — о матче с Циципасом: не получал такого удовольствия от игры, как с Медведевым

Беллуччи — о матче с Циципасом: не получал такого удовольствия от игры, как с Медведевым
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Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи высказался о победе над 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

«Честно говоря, в начале я не получал такого удовольствия от игры, как с Медведевым. Поэтому мне нужно было как-то изменить ситуацию. Мы с тренером проделали большую работу, в том числе во время встреч. Он хотел, чтобы я чувствовал себя посвободнее. Думаю, это получилось.

Знаю, что играю с потрясающими соперниками. Для меня каждый день – серьёзное испытание, потому что я ещё не на том уровне. Можно сыграть два-три неплохих матча, но дальше следует сохранять импульс. Я очень жду любого нового этапа», — приводит слова Беллуччи пресс-служба ATP.

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