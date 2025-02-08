Андрей Рублёв проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Роттердаме (Нидерланды) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (четвёртый посев на турнире) и 21-м в мировом рейтинге поляком Хубертом Хуркачем (восьмой посев). Встреча закончилась поражением Рублёва в трёх сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.
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