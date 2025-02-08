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Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач, результат матча 7 февраля 2025, счет 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6), 1/4 финала ATP-500 в Роттердаме

Андрей Рублёв проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Роттердаме (Нидерланды) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (четвёртый посев на турнире) и 21-м в мировом рейтинге поляком Хубертом Хуркачем (восьмой посев). Встреча закончилась поражением Рублёва в трёх сетах — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:15 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Хуберт Хуркач
21
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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Новости. Теннис
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