Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Роттердаме

На мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) определились все спортсмены, пробившиеся в 1/2 финала в одиночном разряде.

Полный список полуфиналистов соревнования составили третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (первый посев на турнире), восьмой в мировом рейтинге австралиец Алекс де Минор (третий посев), 21-й в рейтинге ATP Хуберт Хуркач из Польши (восьмой посев) и 92-я ракетка мира итальянец Маттия Беллуччи. В 1/2 финала Алькарас сыграет с Хуркачем, Беллуччи станет соперником де Минора.

Все пары 1/2 финала турнира ATP-500 в Роттердаме

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 8)

Алекс де Минор (Австралия, 3) - Маттия Беллуччи (Италия)

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