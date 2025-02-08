Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 7 февраля

7 февраля на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) прошли четыре матча 1/4 финала в одиночном разряде, в том числе с участием 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Четвертьфинал, 7 февраля

Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, 3) — 1:6, 4:6.

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Маттия Беллуччи (Италия) — 4:6, 2:6.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:2, 6:1.

Андрей Рублёв (Россия, 4) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему