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Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 7 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 7 февраля
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7 февраля на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) прошли четыре матча 1/4 финала в одиночном разряде, в том числе с участием 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Четвертьфинал, 7 февраля

  • Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, 3) — 1:6, 4:6.
  • Стефанос Циципас (Греция, 6) — Маттия Беллуччи (Италия) — 4:6, 2:6.
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:2, 6:1.
  • Андрей Рублёв (Россия, 4) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.
Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
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Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему

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