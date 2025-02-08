Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Далласе на отказе Йосихито Нисиоки

В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (второй посев на турнире) и 67-м в мировом рейтинге японцем Йосихито Нисиокой. Встреча не была доиграна до конца, во втором сете Нисиока отказался от продолжения борьбы при счёте 7:5, 3:2 в пользу Рууда.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Нисиока выполнил один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В полуфинале ATP-500 в Далласе Каспер Рууд сыграет с 64-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.

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