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Йосихито Нисиока — Каспер Рууд, результат матча 7 февраля 2025, счет 0:1 (5:7, 2:3, отказ Нисиоки), 1/4 финала ATP-500 в Далласе

Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Далласе на отказе Йосихито Нисиоки
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (второй посев на турнире) и 67-м в мировом рейтинге японцем Йосихито Нисиокой. Встреча не была доиграна до конца, во втором сете Нисиока отказался от продолжения борьбы при счёте 7:5, 3:2 в пользу Рууда.

Даллас. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:45 МСК
Йосихито Нисиока
67
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		2
7 		3
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Нисиока выполнил один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В полуфинале ATP-500 в Далласе Каспер Рууд сыграет с 64-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.

Календарь турнира ATP-500 в Далласе
Сетка турнира ATP-500 в Далласе

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