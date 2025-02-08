Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Райлли Опелка, результат матча 8 февраля 2025, счет 2:0 (7:6 (7:3), 6:2), 1/4 финала ATP-500 в Далласе

Томми Пол переиграл Райлли Опелку и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Далласе
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира американцем Томми Полом (третийй посев на турнире) и его соотечественником, 145-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.

Даллас. 1/4 финала
08 февраля 2025, суббота. 04:10 МСК
Томми Пол
9
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Райлли Опелка
145
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пол три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Опелка выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале ATP-500 в Далласе Томми Пол сыграет с победителем матча между 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (шестой посев на турнире) и 54-м в мировом рейтинге Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду.

Календарь турнира ATP-500 в Далласе
Сетка турнира ATP-500 в Далласе

Видео: События 2024 года в теннисе

Материалы по теме
«Это не моя конечная цель». Томми Пол — о попадании в топ-10 мирового рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android