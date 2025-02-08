Томми Пол переиграл Райлли Опелку и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Далласе

В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира американцем Томми Полом (третийй посев на турнире) и его соотечественником, 145-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пол три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Опелка выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале ATP-500 в Далласе Томми Пол сыграет с победителем матча между 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (шестой посев на турнире) и 54-м в мировом рейтинге Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду.

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