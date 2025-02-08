Томми Пол переиграл Райлли Опелку и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Далласе

В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира американцем Томми Полом (третийй посев на турнире) и его соотечественником, 145-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пол три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Опелка выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале ATP-500 в Далласе Томми Пол сыграет с победителем матча между 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (шестой посев на турнире) и 54-м в мировом рейтинге Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду.
Видео: События 2024 года в теннисе
- 8 февраля 2025
-
06:00
-
03:24
-
02:07
-
01:46
-
01:39
-
00:56
-
00:45
-
00:28
-
00:12
- 7 февраля 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:07
-
22:59
-
22:30
-
22:19
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:30
-
20:46
-
20:15
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:38
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:55
-
17:52