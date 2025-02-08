Денис Шаповалов победил с «баранкой» Томаша Махача в четвертьфинале ATP-500 в Далласе

В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (шестой посев на турнире) и 54-м в мировом рейтинге Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Встреча закончилась победой Шаповалова в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:0.