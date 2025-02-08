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Денис Шаповалов — Томаш Махач, результат матча 8 февраля 2025, счет 2:0 (7:6 (7:5), 6:0), 1/4 финала ATP-500 в Далласе

Денис Шаповалов победил с «баранкой» Томаша Махача в четвертьфинале ATP-500 в Далласе
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на проходящем в Далласе (США, штат Техас) мужском теннисном турнире категории ATP-500 завершился матч 1/4 финала между 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем (шестой посев на турнире) и 54-м в мировом рейтинге Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Встреча закончилась победой Шаповалова в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:0.

Даллас. 1/4 финала
08 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Денис Шаповалов
54
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		0
         
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Комментарии
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