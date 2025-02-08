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Определились все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Далласе

Определились все участники полуфиналов турнира ATP-500 в Далласе
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На мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Далласе (США, штат Техас) стали известны все спортсмены, которые вышли в 1/2 финала в одиночном разряде.

Полный список полуфиналистов соревнования составили пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (второй посев на турнире), девятый в рейтинге ATP американец Томми Пол (третий посев), 54-й в мировой классификации Денис Шаповалов из Канады и 64-я ракетка мира испанец Хауме Мунар. В 1/2 финала Рууд сыграет с Мунаром, Шаповалов станет соперником Пола.

Все пары 1/2 финала турнира ATP-500 в Далласе:

  • Денис Шаповалов (Канада) — Томми Пол (США, 3).
  • Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).
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