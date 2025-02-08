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Турнир АТР-500 в Далласе: результаты игрового дня с 7 на 8 февраля

Турнир АТР-500 в Далласе: результаты игрового дня с 7 на 8 февраля
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Далласе (США, штат Техас) прошли четыре матча 1/4 финала в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Даллас. Мужчины. Четвертьфинал, 7-8 февраля:

  • Маттео Арнальди (Италия, 8) — Хауме Мунар (Испания) — 4:6, 6:3, 3:6;
  • Йосихито Нисиока (Япония) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 5:7, 2:3, отказ Нисиоки;
  • Томми Пол (США, 3) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 6:2;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Махач (Чехия, 6) — 7:6 (7:5), 6:0.
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