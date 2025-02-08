Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 8 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 8 февраля
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Роттердам, 8 февраля. 1/2 финала (время московское):

  • 17:00. Алекс де Минор (Австралия) — Маттия Беллуччи (Италия);
  • 21:30. Карлос Алькарас (Испания) —  Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир в Роттердаме с призовым фондом € 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:4.

Сетка турнира в Роттердаме
Календарь турнира в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android