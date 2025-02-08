Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-500. Роттердам, 8 февраля. 1/2 финала (время московское):

17:00. Алекс де Минор (Австралия) — Маттия Беллуччи (Италия);

21:30. Карлос Алькарас (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир в Роттердаме с призовым фондом € 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:4.