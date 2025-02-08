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Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание матчей 1/2 финала

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание матчей 1/2 финала
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Сегодня, 8 февраля, пройдёт очередной игровой день на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч в женском одиночном разряде.

Теннис. WTA-250. Клуж-Напока. Женщины. 1/2 финала (время — московское):

  • 16:00. Анастасия Потапова (Россия) —  Александра Саснович (Беларусь);
  • 18:00. Катержина Синякова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Теннисный турнир в Клуж-Напоке проходит с 3 по 9 февраля. Призовой фонд соревнований — $ 275 094. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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