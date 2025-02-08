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Потапова — Саснович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Клуж-Напоке

Потапова — Саснович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Клуж-Напоке
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Сегодня, 8 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится полуфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Александрой Саснович из Беларуси, занимающей 128-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Александра Саснович, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Клуж-Напока. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Саснович
128
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Потапова и Саснович провели между собой один матч на турнирах уровня WTA, в котором победу одержала белорусская теннисистка.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

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