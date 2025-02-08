Потапова — Саснович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Клуж-Напоке

Сегодня, 8 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится полуфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Александрой Саснович из Беларуси, занимающей 128-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Александра Саснович, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Потапова и Саснович провели между собой один матч на турнирах уровня WTA, в котором победу одержала белорусская теннисистка.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.