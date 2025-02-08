Денис Шаповалов вернётся в топ-50 рейтинга ATP после выхода в полуфинал турнира в Далласе

54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов на следующей неделе вернётся в топ-50 рейтинга ATP. В ночь с 7 на 8 февраля мск он обыграл 25-ю ракетку мира чеха Томаша Махача (7:6 (7:5), 6:0) на турнире категории ATP-500 в Далласе (США) и вышел в полуфинал, тем самым обеспечив себе попадание в топ-50 лучших теннисистов мирового рейтинга.

Наивысшим достижением канадца в рейтинге ATP является 10-е место (21 сентября 2020). 25-летний Шаповалов — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016).

В полуфинале турнира в Далласе Шаповалов встретится с девятой ракеткой мира американцем Томми Полом.