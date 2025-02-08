Киз обновит наивысшую позицию в рейтинге WTA по итогам недели, на которой не играла

Победительница одного турнира «Большого шлема», американская теннисистка Мэдисон Киз поднимется на шестую строчку в мировом рейтинге. Эта позиция станет наивысшей в карьере американки.

Киз с 4680 баллами опередит казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, которая опустится с пятой на седьмую позицию (4588). Американка Джессика Пегула поднимется с шестой строчки на пятую (4861).

Ранее стало известно, что Киз не сможет сыграть на турнире категории WTA-250 в Остине (США), который стартует в конце февраля.

Киз изначально была заявлена на турнир как 21-я ракетка мира. Также на соревнования заявлена шестая ракетка мира американка Джессика Пегула. По правилам WTA, на турнире категории WTA-250 не могут участвовать две или более теннисистки из топ-10 мирового рейтинга.

Напомним, американка в финальном матче Australian Open — 2025 обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко, в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.