Рыбакина опустится на седьмую строчку рейтинга WTA после вылета в полуфинале Абу-Даби

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина переместится на седьмую строчку рейтинга WTA после поражения швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 3:6, 4:6) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсменка не смогла защитить очки, полученные за титул в Абу-Даби в прошлом году.

В обновлённом рейтинге WTA на следующей неделе Рыбакину обойдут две американки — Джессика Пегула (переместится с шестого на пятое место) и Мэдисон Киз (с седьмого на шестое). Обе теннисистки не участвовали в турнирах на этой неделе.

На следующей неделе Рыбакина примет участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Даяна Ястремская (Украина).