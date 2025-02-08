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«Отвела Антонину на работу». Соболенко показала, как проводит время с сестрой в Дохе

«Отвела Антонину на работу». Соболенко показала, как проводит время с сестрой в Дохе
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила фотографии со своей сестрой Антониной во время тренировки. Спортсменка готовится к старту в турнире WTA-1000 в Дохе (Катар).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Отвела свою сестру на работу. Упс, я имею в виду «взяла», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее белорусская теннисистка призналась, что купила 15-летней Антонине сумку Yves Saint Laurent. На официальном сайте французского бренда диапазон цен на сумки составляет от 117 тыс. до 577 тыс. рублей.

Соболенко начнёт турнир в Дохе со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании.

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