«Отвела Антонину на работу». Соболенко показала, как проводит время с сестрой в Дохе

Победительница трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила фотографии со своей сестрой Антониной во время тренировки. Спортсменка готовится к старту в турнире WTA-1000 в Дохе (Катар).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Отвела свою сестру на работу. Упс, я имею в виду «взяла», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее белорусская теннисистка призналась, что купила 15-летней Антонине сумку Yves Saint Laurent. На официальном сайте французского бренда диапазон цен на сумки составляет от 117 тыс. до 577 тыс. рублей.

Соболенко начнёт турнир в Дохе со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании.