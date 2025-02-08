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Андреа Петкович рассказала, как Зверев может выиграть ТБШ

Немецкая теннисистка Андреа Петкович поделилась мнением, как вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев может выиграть свой первый турнир «Большого шлема».

«Есть решение. Звереву нужно нанять отличного тренера, человека, выигравшего несколько турниров «Большого шлема». Он мог бы извлечь большую пользу из своего опыта», — приводит слова Петкович We Love Tennis.

Зверев проиграл три финала турниров «Большого шлема»:

US Open — 2021: Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8);

«Ролан Гаррос» — 2024: Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.