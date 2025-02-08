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Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с дуэтом из США в 1-м круге парного турнира в Дохе

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с дуэтом из США в 1-м круге парного турнира в Дохе
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в парном разряде. В основной сетке соревнований сыграют два российских дуэта, ещё три спортсменки из России выступят в интернациональных парах.

Теннис. WTA-1000. Доха. Парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (обе — США);
  • Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (обе — Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия);
  • Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачёва (Россия) — Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания);
  • Александра Панова (Россия)/Фанни Штолляр (Венгрия) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай);
  • Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Полностью ознакомиться с сеткой парного турнира в Дохе можно на «Чемпионате».

Сетка турнира в Дохе в женском парном разряде
Календарь турнира в Дохе в женском парном разряде
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