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Каспер Рууд рассказал, почему играет с тейпом на носу на турнире в Далласе

Каспер Рууд рассказал, почему играет с тейпом на носу на турнире в Далласе
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Обладатель 12 титулов ATP, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, почему играет с тейпом на носу на турнире в Далласе.

«Это просто интересная штука, которую я купил на подозрительном сайте. Вообще я взял её для сна — в Норвегии холодно зимой, поэтому, когда просыпался, у меня был заложен нос.

И я подумал, что если в него будет поступать чуть больше воздуха, то будет лучше. И это правда хорошо работает, я даже удивился.

Подумал: почему бы не попробовать эту штуку на тренировках? И я правда начал дышать лучше. Это просто пара дополнительных процентов кислорода. В этом вся суть. Может, это плацебо, но я чувствую эффект», — сказал спортсмен в эфире Tennis Channel.

8 февраля Каспер Рууд сыграет в 1/2 финала турнира в Далласе против испанского теннисиста Хауме Мунара.

Турнирная сетка Даллас
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