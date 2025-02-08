Хуберт Хуркач вытеснит Карена Хачанова из топ-20 в обновлённом рейтинге ATP

21-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач на следующей неделе войдёт в топ-20 рейтинга ATP, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова, в данный момент занимающего 20-ю строчку.

В пятницу, 7 февраля, Хуркач обыграл другого россиянина Андрея Рублёва (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и обошёл в live-рейтинге Карена Хачанова.

В полуфинале турнира в Нидерландах Хуркач встретится с посеянным под первым номером в Роттердаме третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В случае завоевания титула Хуркач поднимется на 18-е место в рейтинге ATP, обойдя американца Фрэнсиса Тиафо и представителя Франции Артюра Фиса.