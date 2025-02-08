Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач вытеснит Карена Хачанова из топ-20 в обновлённом рейтинге ATP

Хуберт Хуркач вытеснит Карена Хачанова из топ-20 в обновлённом рейтинге ATP
Комментарии

21-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач на следующей неделе войдёт в топ-20 рейтинга ATP, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова, в данный момент занимающего 20-ю строчку.

В пятницу, 7 февраля, Хуркач обыграл другого россиянина Андрея Рублёва (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и обошёл в live-рейтинге Карена Хачанова.

Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:15 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Хуберт Хуркач
21
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

В полуфинале турнира в Нидерландах Хуркач встретится с посеянным под первым номером в Роттердаме третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В случае завоевания титула Хуркач поднимется на 18-е место в рейтинге ATP, обойдя американца Фрэнсиса Тиафо и представителя Франции Артюра Фиса.

Материалы по теме
Денис Шаповалов вернётся в топ-50 рейтинга ATP после выхода в полуфинал турнира в Далласе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android