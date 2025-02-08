Хуберт Хуркач вытеснит Карена Хачанова из топ-20 в обновлённом рейтинге ATP
Поделиться
21-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач на следующей неделе войдёт в топ-20 рейтинга ATP, вытеснив оттуда россиянина Карена Хачанова, в данный момент занимающего 20-ю строчку.
В пятницу, 7 февраля, Хуркач обыграл другого россиянина Андрея Рублёва (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и обошёл в live-рейтинге Карена Хачанова.
Роттердам. 1/4 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:15 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
21
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
В полуфинале турнира в Нидерландах Хуркач встретится с посеянным под первым номером в Роттердаме третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В случае завоевания титула Хуркач поднимется на 18-е место в рейтинге ATP, обойдя американца Фрэнсиса Тиафо и представителя Франции Артюра Фиса.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
12:39
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:15
-
10:15
-
08:15
-
07:54
-
07:34
-
06:00
-
03:24
-
02:07
-
01:46
-
01:39
-
00:56
-
00:45
-
00:28
-
00:12
- 7 февраля 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:07
-
22:59
-
22:30
-
22:19
-
21:50
-
21:41