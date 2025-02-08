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Джокович на следующей неделе приедет в Катар для подготовки к турниру в Дохе — Sportal

Джокович на следующей неделе приедет в Катар для подготовки к турниру в Дохе — Sportal
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович на следующей неделе отправится в Катар для подготовки к хардовому турниру категории ATP-500 в Дохе. Об этом сообщает Sportal.

По информации источника, Джокович ещё не начал тренироваться после травмы бедра, поэтому он отправится в Доху пораньше, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к условиям в этом городе. Пока неизвестно, поедет ли с Джоковичем в Катар британец Энди Маррей, входивший в команду серба на Austrlian Open — 2025.

Соревнования в Дохе пройдут с 17 по 22 февраля. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Карен Хачанов. Отметим, что Новак Джокович является двукратным победителем Qatar Open (2016, 2017).

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