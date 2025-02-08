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«Худший в туре!» Опелка жёстко раскритиковал работу судьи его матча с Норри в Далласе

«Худший в туре!» Опелка жёстко раскритиковал работу судьи его матча с Норри в Далласе
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Американский теннисист, 145-я ракетка мира Райлли Опелка в матче с британским теннисистом Кэмероном Норри не сдержался после выкриков фаната в его сторону. За это судья Грег Алленсворт лишил Опелку пойнта. Несмотря на это, встреча завершилась победой Опелки со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Даллас. 2-й круг
07 февраля 2025, пятница. 02:20 МСК
Райлли Опелка
145
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Кэмерон Норри
63
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Опелка при счёте 5:4, 30:30 в решающем сете прервал игру и обратился к зрителю, который, по его мнению, мешал ему: «Ты делаешь это специально или что? Пошёл ты!»

Судья Грег Алленсворт посчитал это нарушением и лишил Опелку очка. Американец всё же выиграл сет 6:4.

«Грег Алленсворт — худший судья в ATP. Все игроки говорили о нём в раздевалке. Какое совпадение, это было буквально два дня назад. Определённо, это худший судья в туре. Он чуть не изменил исход матча просто потому, что не очень понимает, что делает», — заявил Опелка на послематчевой пресс-конференции.

Теннисист добавил, что судья не дал ему адекватного ответа, соответствующего ситуации: «Ты не сказал этому парню заткнуться. Он делал это три очка подряд». По мнению Опелки, Алленсворт не справился со своей работой: «Если ты хочешь прийти сюда, чтобы быть дураком, то я буду им в ответ. А если судья не справляется со своей работой и наказывает меня, это выглядит не очень хорошо».

Также на пресс-конференции Опелка признался, что ждёт от оставшейся части турнира «отсутствия Алленсворта» на его матчах.

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