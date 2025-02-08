«Худший в туре!» Опелка жёстко раскритиковал работу судьи его матча с Норри в Далласе

Американский теннисист, 145-я ракетка мира Райлли Опелка в матче с британским теннисистом Кэмероном Норри не сдержался после выкриков фаната в его сторону. За это судья Грег Алленсворт лишил Опелку пойнта. Несмотря на это, встреча завершилась победой Опелки со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Опелка при счёте 5:4, 30:30 в решающем сете прервал игру и обратился к зрителю, который, по его мнению, мешал ему: «Ты делаешь это специально или что? Пошёл ты!»

Судья Грег Алленсворт посчитал это нарушением и лишил Опелку очка. Американец всё же выиграл сет 6:4.

«Грег Алленсворт — худший судья в ATP. Все игроки говорили о нём в раздевалке. Какое совпадение, это было буквально два дня назад. Определённо, это худший судья в туре. Он чуть не изменил исход матча просто потому, что не очень понимает, что делает», — заявил Опелка на послематчевой пресс-конференции.

Теннисист добавил, что судья не дал ему адекватного ответа, соответствующего ситуации: «Ты не сказал этому парню заткнуться. Он делал это три очка подряд». По мнению Опелки, Алленсворт не справился со своей работой: «Если ты хочешь прийти сюда, чтобы быть дураком, то я буду им в ответ. А если судья не справляется со своей работой и наказывает меня, это выглядит не очень хорошо».

Также на пресс-конференции Опелка признался, что ждёт от оставшейся части турнира «отсутствия Алленсворта» на его матчах.