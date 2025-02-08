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«Ты отправишься в тюрьму». Носкова подверглась нападкам в соцсетях после вылета в Абу-Даби

«Ты отправишься в тюрьму». Носкова подверглась нападкам в соцсетях после вылета в Абу-Даби
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39-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова подверглась нападкам в социальных сетях после поражения американке Эшлин Крюгер (51-я в рейтинге WTA) в полуфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (6:7 (2:7), 4:6).

Абу-Даби. 1/2 финала
07 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Линда Носкова
39
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

«Ты, грёбаная сука, отправишься в тюрьму на исправительные работы», — написал пользователь под ником adam.m.

«Толстая задница», — отправил сообщение чешской спортсменке Enrico Colpani.

Напомним, по ходу турнира в Абу-Даби Носкова обыграла 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:1).

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