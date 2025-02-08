«Ты отправишься в тюрьму». Носкова подверглась нападкам в соцсетях после вылета в Абу-Даби

39-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова подверглась нападкам в социальных сетях после поражения американке Эшлин Крюгер (51-я в рейтинге WTA) в полуфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (6:7 (2:7), 4:6).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

«Ты, грёбаная сука, отправишься в тюрьму на исправительные работы», — написал пользователь под ником adam.m.

«Толстая задница», — отправил сообщение чешской спортсменке Enrico Colpani.

Напомним, по ходу турнира в Абу-Даби Носкова обыграла 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:1).