«Ты отправишься в тюрьму». Носкова подверглась нападкам в соцсетях после вылета в Абу-Даби

39-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова подверглась нападкам в социальных сетях после поражения американке Эшлин Крюгер (51-я в рейтинге WTA) в полуфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (6:7 (2:7), 4:6).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.
«Ты, грёбаная сука, отправишься в тюрьму на исправительные работы», — написал пользователь под ником adam.m.
«Толстая задница», — отправил сообщение чешской спортсменке Enrico Colpani.
Напомним, по ходу турнира в Абу-Даби Носкова обыграла 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:1).
- 8 февраля 2025
-
12:39
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:15
-
10:15
-
08:15
-
07:54
-
07:34
-
06:00
-
03:24
-
02:07
-
01:46
-
01:39
-
00:56
-
00:45
-
00:28
-
00:12
- 7 февраля 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:07
-
22:59
-
22:30
-
22:19
-
21:50
-
21:41