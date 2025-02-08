Елена Рыбакина показала кофе с пенкой со своим портретом

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина разместила фото с собственным изображением на кофейной пенке. Напиток был изготовлен на кофе-принтере в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, казахстанская теннисистка завершила выступления на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби, потерпев поражение от олимпийской чемпионки швейцарки Белинды Бенчич (6:3, 3:6, 4:6) в полуфинале. Рыбакина не смогла защитить очки, полученные за титул на этом турнире, завоёванный в прошлом году.

На следующей неделе Рыбакина примет участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Даяна Ястремская (Украина).