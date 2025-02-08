Пол — о своей игре на подаче в матче с Опелкой: я доволен

Победитель четырёх турниров ATP, девятая ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился мнением о своей подаче в 1/4 финала турнира в Далласе против американца Райлли Опелки. Встреча закончилась победой Пола со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

«Отсутствие брейк-пойнтов после нескольких ситуаций, когда я оказывался в положении 0:30 и действительно должен был собраться в этих геймах, имеет большое значение. Я доволен своей игрой на подаче, это без сомнения», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

В полуфинале турнира в Далласе Томми Пол сыграет против канадского теннисиста Дениса Шаповалова (54-й в рейтинге АТР).