Пол — о своей игре на подаче в матче с Опелкой: я доволен
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Победитель четырёх турниров ATP, девятая ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился мнением о своей подаче в 1/4 финала турнира в Далласе против американца Райлли Опелки. Встреча закончилась победой Пола со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Даллас. 1/4 финала
08 февраля 2025, суббота. 04:10 МСК
9
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
145
Райлли Опелка
Р. Опелка
«Отсутствие брейк-пойнтов после нескольких ситуаций, когда я оказывался в положении 0:30 и действительно должен был собраться в этих геймах, имеет большое значение. Я доволен своей игрой на подаче, это без сомнения», — приводит слова теннисиста Punto de Break.
В полуфинале турнира в Далласе Томми Пол сыграет против канадского теннисиста Дениса Шаповалова (54-й в рейтинге АТР).
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