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Пол — о дружбе с Райли Опелкой: люди не могут в это поверить

Пол — о дружбе с Райли Опелкой: люди не могут в это поверить
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Победитель четырёх турниров ATP, девятая ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился ощущениями от матча со своим другом, американцем Райлли Опелкой. Встреча в 1/4 финала турнира в Далласе закончилась победой Пола со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Даллас. 1/4 финала
08 февраля 2025, суббота. 04:10 МСК
Томми Пол
9
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Райлли Опелка
145
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Ранее теннисисты играли друг против друга лишь один раз в 2018 году в полуфинале турнира Champaign Challenger. Победу одержал Опелка — 2:6, 6:4, 6:4.

«Такое бывает очень редко. Когда мы говорим об этом кому-то, люди не могут в это поверить. Мы, по сути, играли по одному расписанию на протяжении всей своей карьеры. Райли начал выступать в туре немного раньше меня, хотя он на некоторое время выбыл из-за травмы. Но, кроме этого, мы практически играли на одних и тех же турнирах на протяжении всей карьеры. Мы были очень близки к тому, чтобы столкнуться друг с другом много раз. Играть друг против друга в очень важном матче здесь, в Штатах, было здорово», — сказал теннисист в эфире Tennis Channel.

Действующим победителем турнира в Далласе является именно Пол. В полуфинале турнира американец сыграет против канадца Дениса Шаповалова.

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