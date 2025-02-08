Пол — о дружбе с Райли Опелкой: люди не могут в это поверить

Победитель четырёх турниров ATP, девятая ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился ощущениями от матча со своим другом, американцем Райлли Опелкой. Встреча в 1/4 финала турнира в Далласе закончилась победой Пола со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Ранее теннисисты играли друг против друга лишь один раз в 2018 году в полуфинале турнира Champaign Challenger. Победу одержал Опелка — 2:6, 6:4, 6:4.

«Такое бывает очень редко. Когда мы говорим об этом кому-то, люди не могут в это поверить. Мы, по сути, играли по одному расписанию на протяжении всей своей карьеры. Райли начал выступать в туре немного раньше меня, хотя он на некоторое время выбыл из-за травмы. Но, кроме этого, мы практически играли на одних и тех же турнирах на протяжении всей карьеры. Мы были очень близки к тому, чтобы столкнуться друг с другом много раз. Играть друг против друга в очень важном матче здесь, в Штатах, было здорово», — сказал теннисист в эфире Tennis Channel.

Действующим победителем турнира в Далласе является именно Пол. В полуфинале турнира американец сыграет против канадца Дениса Шаповалова.