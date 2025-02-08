Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе

59-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку, поскольку не вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финальном матче квалификационного раунда она в двух сетах уступила 90-й ракетке мира американке Алисии Паркс— 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету её соперницы 11 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.