«У него нет своего стиля». Бывший итальянский теннисист раскритиковал игру Алькараса

Бывший итальянский теннисист Паоло Лоренци (лучшее место в рейтинге ATP — 88) раскритиковал игру третьей ракетки мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Иногда он выполняет невероятные подачи. В другие разы ему трудно найти какую-то стабильность. Ему нужно иметь свой собственный стиль игры, и чтобы он оставался неизменным. Таким образом, когда он будет в хорошей форме, он сможет победить Синнера. У него всё ещё нет этой идентичности. Часто он выигрывает благодаря своим качествам, но ему действительно не хватает постоянства», — приводит слова итальянца Relevo.

Ранее Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл соотечественника, 44-ю ракетку мира Педро Мартинеса-Портеро, со счётом 6:2, 6:1.