Видео: Соболенко дарит Бадосе дорогой подарок, который обещала после победы над ней на AO

Победительница трёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко подарила браслет Van Cleef&Arpels своей подруге, 10-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе. Напомним, белоруска обыграла свою подругу в полуфинале Australian Open — 2025, после чего обещала купить ей всё, что она захочет.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Паула Бадоса получила обещанный подарок.

«Она сказала, что простила меня», — подписала видео Арина Соболенко.

Обе теннисистки на следующей неделе примут участие в хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля. Соболенко начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании. Бадоса в первом раунде встретится с Катержиной Синяковой из Чехии.