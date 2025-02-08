Стала известна сетка турнира в Марселе, где сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 10 по 16 февраля. В основной сетке соревнований выступят два российских теннисиста — седьмая ракетка мира Даниил Медведев (первый посев на турнире) и Карен Хачанов (3), занимающий 20-ю строчку рейтинга ATP. Оба россиянина начнут соревнования со второго круга.

Теннис. ATP-250. Марсель. Наиболее заметные матчи первого круга:

Себастьян Корда (США) — Отто Виртанен (Финляндия);

Стэн Вавринка (Швейцария, WС) — Нуну Боржеш (Португалия);

Лоренцо Сонего (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Александр Бублик (Казахстан) — Ришар Гаске (Франция).

Даниил Медведев во втором круге сыграет с победителем матча Гарол Майо (Франция) — Q. Соперником Хачанова в 1/8 финала станет сильнейший в противостоянии Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Хамад Меджедович (Сербия).