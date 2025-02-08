Потапова — Саснович: россиянка взяла первый сет в полуфинале турнира в Клуж-Напоке
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходит полуфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Александрой Саснович из Беларуси, занимающей 128-ю строчку в рейтинге WTA.
Клуж-Напока. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Остановлен
1 : 0
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|2
128
Александра Саснович
А. Саснович
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Александра Саснович.
В первом сете россиянка при счёте 2:1 взяла подачу соперницы и довела партию до победы — 6:3.
Потапова и Саснович провели между собой один матч на турнирах уровня WTA, в котором победу одержала белорусская теннисистка.
Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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