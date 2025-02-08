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Потапова — Саснович: россиянка взяла первый сет в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходит полуфинальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Александрой Саснович из Беларуси, занимающей 128-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Александра Саснович.

В первом сете россиянка при счёте 2:1 взяла подачу соперницы и довела партию до победы — 6:3.

Потапова и Саснович провели между собой один матч на турнирах уровня WTA, в котором победу одержала белорусская теннисистка.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.