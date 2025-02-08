Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она обыграла Александру Саснович из Беларуси, занимающую 128-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
16 января 2025, четверг. 03:10 МСК
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
С. Баэс Ф. Комесанья

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Потапова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

Материалы по теме
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
«Вуков всегда будет рядом. Он и Елена близки». Как работает обновлённая команда Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android