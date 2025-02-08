Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она обыграла Александру Саснович из Беларуси, занимающую 128-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5.
Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
16 января 2025, четверг. 03:10 МСК
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Себастьян Баэс
Франсиско Комесанья
С. Баэс Ф. Комесанья
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Потапова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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