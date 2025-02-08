Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она обыграла Александру Саснович из Беларуси, занимающую 128-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок завершился со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Потапова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.