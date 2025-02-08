Вероника Кудерметова обыграла Эрику Андрееву в финале квалификации турнира в Дохе

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву в финале квалификации турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Поединок завершился со счётом 6:1, 6:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 25 заработанных. На счету Эрики Андреевой пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.