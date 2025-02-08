«Моя мама». Мпетчи Перрикар, Алькарас и другие теннисисты рассказали о первом поцелуе

Представители ATP-тура Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Маттео Берреттини и Джованни Мпетчи Перрикар ответили, в каком возрасте впервые поцеловались. Слова теннисистов опубликовала пресс-служба турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Берреттини: в 12 лет

Алькарас: в 15 лет

Циципас: в 21 год

Мпетчи Перрикар: моя мама

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.