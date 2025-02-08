Де Минор разгромил Беллуччи в матче за выход в финал турнира в Роттердаме

Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Австралийский теннисист сделал одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале турнира в Роттердаме де Минор сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Хуберт Хуркач. Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер