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Де Минор разгромил Беллуччи в матче за выход в финал турнира в Роттердаме

Де Минор разгромил Беллуччи в матче за выход в финал турнира в Роттердаме
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Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Роттердам. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Австралийский теннисист сделал одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале турнира в Роттердаме де Минор сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Хуберт Хуркач. Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер

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