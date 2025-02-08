Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби
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157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за титул она обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.
Абу-Даби. Финал
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
157
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
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|6
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|1
|1
51
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Швейцарская спортсменка выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Крюгер три эйса, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Напомним, российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.
Комментарии
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