Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за титул она обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Швейцарская спортсменка выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Крюгер три эйса, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Напомним, российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.