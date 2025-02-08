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Бронцетти на отказе Синяковой вышла в финал Клуж-Напоки, где сыграет с Потаповой

Бронцетти на отказе Синяковой вышла в финал Клуж-Напоки, где сыграет с Потаповой
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Итальянская теннисистка 72-я ракетка мира Лючия Бронцетти вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она прошла Катержину Синякову из Чехии, которая снялась с матча из-за травмы. Поединок завершился при счёте 4:0 в пользу Бронцетти.

Клуж-Напока. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 18:10 МСК
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
0
         
Катержина Синякова
54
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча продолжалась 17 минут. За это время ни одна из теннисисток не выполнила подач навылет. Бронцетти не допустила ни одной двойной ошибки. Синякова — одну. На счету итальянской теннисистки два реализованных брейк-пойнта из двух.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

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