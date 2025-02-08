Бронцетти на отказе Синяковой вышла в финал Клуж-Напоки, где сыграет с Потаповой

Итальянская теннисистка 72-я ракетка мира Лючия Бронцетти вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Она прошла Катержину Синякову из Чехии, которая снялась с матча из-за травмы. Поединок завершился при счёте 4:0 в пользу Бронцетти.

Встреча продолжалась 17 минут. За это время ни одна из теннисисток не выполнила подач навылет. Бронцетти не допустила ни одной двойной ошибки. Синякова — одну. На счету итальянской теннисистки два реализованных брейк-пойнта из двух.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.