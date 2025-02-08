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Определились финалистки турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Определились финалистки турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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Сегодня, 8 февраля, в Клуж-Напоке (Румыния) состоялся очередной игровой день, по итогам которого определились имена финалисток турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами матча за титул.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Финал:

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Лючия Бронцетти (Италия)

Турнир на стадии полуфинала покинули 128-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович и представительница Чехии Катержина Синякова.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является Каролина Плишкова из Чехии. Призовой фонд соревнований в этом году составил $ 275 094.

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