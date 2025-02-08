«У него очень светлое будущее». Де Минор оценил перспективы Беллуччи

Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Он играл уверенно всю неделю, показывал невероятный теннис. Я знал, что это будет битва и должен был сделать всё возможное, чтобы оторваться в счёте. Для Беллуччи это стало непростой задачей. Впереди у него очень светлое будущее, как и у многих других итальянцев», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.

В финале турнира в Роттердаме де Минор сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Хуберт Хуркач. Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.