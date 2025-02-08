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«У него очень светлое будущее». Де Минор оценил перспективы Беллуччи

«У него очень светлое будущее». Де Минор оценил перспективы Беллуччи
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Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Роттердам. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

«Он играл уверенно всю неделю, показывал невероятный теннис. Я знал, что это будет битва и должен был сделать всё возможное, чтобы оторваться в счёте. Для Беллуччи это стало непростой задачей. Впереди у него очень светлое будущее, как и у многих других итальянцев», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.

В финале турнира в Роттердаме де Минор сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Хуберт Хуркач. Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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