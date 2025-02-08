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Мирра Андреева и Ига Швёнтек провели совместную тренировку в Дохе

Мирра Андреева и Ига Швёнтек провели совместную тренировку в Дохе
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. Спортсменки выступят на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Представительница Польши начнёт защиту титула со стадии второго круга.

В основную сетку соревнований попали восемь российских теннисисток, две из которых сыграют между собой в первом круге — Анастасия Потапова встретится с Дарьей Касаткиной.

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