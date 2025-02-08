Бенчич трогательно прокомментировала победу на турнире в Абу-Даби
Поделиться
157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за титул она обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.
Абу-Даби. Финал
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
157
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1
51
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
«Моему мужу и моей дочери Белле, я вас очень люблю. Для меня было большой мечтой вернуться, сыграть перед ней и выиграть турнир», — сказала Бенчич в интервью на корте.
Напомним, швейцарская теннисистка родила в апреле прошлого года. Это её первый титул после декрета.
Напомним, российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
21:38
-
20:53
-
20:32
-
20:00
-
18:51
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:04
-
17:45
-
16:49
-
15:44
-
15:15
-
14:26
-
14:26
-
13:29
-
13:12
-
13:01
-
12:39
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:15
-
10:15
-
08:15
-
07:54
-
07:34