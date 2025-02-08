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Бенчич трогательно прокомментировала победу на турнире в Абу-Даби

Бенчич трогательно прокомментировала победу на турнире в Абу-Даби
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157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за титул она обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Абу-Даби. Финал
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Моему мужу и моей дочери Белле, я вас очень люблю. Для меня было большой мечтой вернуться, сыграть перед ней и выиграть турнир», — сказала Бенчич в интервью на корте.

Напомним, швейцарская теннисистка родила в апреле прошлого года. Это её первый титул после декрета.

Напомним, российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.

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Комментарии
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