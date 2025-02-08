Бенчич трогательно прокомментировала победу на турнире в Абу-Даби

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за титул она обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

«Моему мужу и моей дочери Белле, я вас очень люблю. Для меня было большой мечтой вернуться, сыграть перед ней и выиграть турнир», — сказала Бенчич в интервью на корте.

Напомним, швейцарская теннисистка родила в апреле прошлого года. Это её первый титул после декрета.

Напомним, российские теннисистки завершили выступления во втором круге соревнований. Отметим, что призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.