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Маттия Беллуччи оценил своё выступление на турнире в Роттердаме

Маттия Беллуччи оценил своё выступление на турнире в Роттердаме
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Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он завершил выступление на стадии полуфинала.

Роттердам. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

«Перед матчем мне было трудно собраться, чувствовал себя немного ленивым. Было приятно встретиться с тремя игроками из топ-20. Пора привыкнуть к этому. Сегодня у меня возникли трудности с подачей, как с первой, так и со второй. То, что я делаю с моим тренером, выходит за рамки корта. Он учит меня очень многому, помогает расти как личности. Я посвящаю этот турнир ему. Сегодня я не смог насладиться, как в другие дни. Возможно, потому что был уставшим. И де Минор был действительно хорош», — приводит слова Беллуччи пресс-служба ATP.

Сегодня, 8 февраля, Беллуччи проиграл восьмой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

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