Маттия Беллуччи оценил своё выступление на турнире в Роттердаме

Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он завершил выступление на стадии полуфинала.
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«Перед матчем мне было трудно собраться, чувствовал себя немного ленивым. Было приятно встретиться с тремя игроками из топ-20. Пора привыкнуть к этому. Сегодня у меня возникли трудности с подачей, как с первой, так и со второй. То, что я делаю с моим тренером, выходит за рамки корта. Он учит меня очень многому, помогает расти как личности. Я посвящаю этот турнир ему. Сегодня я не смог насладиться, как в другие дни. Возможно, потому что был уставшим. И де Минор был действительно хорош», — приводит слова Беллуччи пресс-служба ATP.
Сегодня, 8 февраля, Беллуччи проиграл восьмой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.
- 8 февраля 2025
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