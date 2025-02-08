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Алекс де Минор обойдёт Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP

Алекс де Минор обойдёт Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP
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Австралийский теннисист Алекс де Минор обгонит шестую ракетку мира серба Новака Джоковича в мировом рейтинге после выхода в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Роттердам. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

Отметим, что Алекс де Минор стал лидером по количеству побед во встречах на турнирах категории ATP-500 начиная с 2023 года. В его активе 33 победы.

Новак Джокович на следующей неделе отправится в Катар для подготовки к хардовому турниру категории ATP-500 в Дохе. В полуфинале Australian Open — 2025 серб снялся с матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы бедра после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).

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