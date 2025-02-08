Алекс де Минор обойдёт Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор обгонит шестую ракетку мира серба Новака Джоковича в мировом рейтинге после выхода в финал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира, итальянца Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Отметим, что Алекс де Минор стал лидером по количеству побед во встречах на турнирах категории ATP-500 начиная с 2023 года. В его активе 33 победы.

Новак Джокович на следующей неделе отправится в Катар для подготовки к хардовому турниру категории ATP-500 в Дохе. В полуфинале Australian Open — 2025 серб снялся с матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы бедра после первого проигранного сета — 6:7 (5:7).