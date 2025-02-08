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Фото: Рафаэль Надаль сыграл в футбол

Фото: Рафаэль Надаль сыграл в футбол
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Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль показал, как проводит время после завершения карьеры. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в футбол. Он опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница надаля в социальных сетях

38-летний испанец объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

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