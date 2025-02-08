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Пресс-служба турнира в Марселе указала флаг России рядом с именами Медведева и Хачанова

Пресс-служба турнира в Марселе указала флаг России рядом с именами Медведева и Хачанова
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Пресс-служба хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) указала гражданство российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова на своём официальном сайте. Организаторы разместили российский флаг рядом с именами игроков.

Седьмая ракетка мира Медведев (первый посев на турнире) и Хачанов (3), занимающий 20-ю строчку рейтинга ATP, начнут соревнования в Марселе со второго круга.

Даниил Медведев во втором круге сыграет с победителем матча Гарол Майо (Франция) — Q. Соперником Хачанова в 1/8 финала станет сильнейший в противостоянии Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Хамад Меджедович (Сербия).

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