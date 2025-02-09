Алькарас вышел в финал турнира в Роттердаме, с трудом одолев Хуркача

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Польши 21-ю ракетку мира Хуберта Хуркача. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. В её рамках Карлос пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хуркача 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В матче за титул турнира категории ATP-500 в Роттердаме Алькарас сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.