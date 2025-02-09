Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме

8 февраля в Роттердаме (Нидерланды) состоялся очередной игровой день, по итогам которого определились имена финалистов турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками матча за титул.

Теннис. Турнир ATP-500 в Роттердаме. Финал:

Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

Турнир на стадии полуфинала покинули 92-я ракетка мира итальянец Маттия Беллуччи и 21-й номер мирового рейтинга поляк Хуберт Хуркач.

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.