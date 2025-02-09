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Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме

Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме
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8 февраля в Роттердаме (Нидерланды) состоялся очередной игровой день, по итогам которого определились имена финалистов турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками матча за титул.

Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннис. Турнир ATP-500 в Роттердаме. Финал:

Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

Турнир на стадии полуфинала покинули 92-я ракетка мира итальянец Маттия Беллуччи и 21-й номер мирового рейтинга поляк Хуберт Хуркач.

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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