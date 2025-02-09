Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер поздравил Белинду Бенчич с яркой победой на турнире в Абу-Даби

Борис Беккер поздравил Белинду Бенчич с яркой победой на турнире в Абу-Даби
Комментарии

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поздравил 157-ю ракетку мира швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич с победой на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби. Финал
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Это то, что я называю возвращением… Молодец, Белинда», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул Бенчич обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Отметим, что швейцарская теннисистка родила в апреле прошлого года. Это её первый титул после декрета. Призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.

Материалы по теме
Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android