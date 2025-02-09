Борис Беккер поздравил Белинду Бенчич с яркой победой на турнире в Абу-Даби

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поздравил 157-ю ракетку мира швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич с победой на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это то, что я называю возвращением… Молодец, Белинда», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул Бенчич обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Отметим, что швейцарская теннисистка родила в апреле прошлого года. Это её первый титул после декрета. Призовой фонд хардового турнира в этом году составил $ 1 064 510.